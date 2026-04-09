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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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09.04.2026 19:18:00
Forced Into Retirement Before You're Ready? Here Are 3 Critical Moves to Make.
For many people, retirement is a transition that's planned for carefully. But you may end up getting forced into retirement for a number of reasons -- downsizing at work, health issues, or the need to care for a family member.Retirement can be stressful enough when you do it on your own terms. When you're forced into it, things can get even harder. With that in mind, here are a few critical moves to make if retirement has come about sooner than expected.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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