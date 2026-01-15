|
FORCIA,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FORCIA,Inc Registered lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 8,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,73 Prozent auf 561,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte FORCIA,Inc Registered 583,6 Millionen JPY umgesetzt.

