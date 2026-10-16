FORCIA,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FORCIA,Inc Registered gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 129,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FORCIA,Inc Registered ein EPS von 3,92 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FORCIA,Inc Registered 1,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 534,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at