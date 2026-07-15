FORCIA,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FORCIA,Inc Registered hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

FORCIA,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,75 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 665,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORCIA,Inc Registered 563,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at