Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
09.12.2025 09:15:00
Ford: Zwei günstige E-Autos auf Basis von Renault
Auf einer Plattform von Renault sollen zwei günstige Elektroautos von Ford auf den Markt kommen. Für Ford werden diese von enormer Bedeutung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Basis Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Basis Corporation Registered Shs
|1 810,00
|0,67%
|Renault S.A.
|36,64
|-0,89%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.