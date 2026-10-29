Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Umsatzrückgang
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29.10.2026 20:19:37
Ford-Aktie steigt dennoch: Rohstoffpreise werden zur wachsenden Last
Trotz des Gegenwinds gibt sich der Autobauer optimistischer bei der Gewinnsituation. Ford rechnet nun mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis zwischen 10,5 und 11 Milliarden Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um 500 Millionen Dollar angehoben.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Ford-Aktie legte am Donnerstag im NYSE-Handel zeitweise um 3,01 Prozent zu auf 12,31 US-Dollar.
Die Verkäufe von Elektroautos sanken um 31 Prozent auf 34.000 Fahrzeuge, unter anderem da Ford die strombetriebene Version des großen Pickups F-150 aus dem Sortiment nahm. Der operative Verlust der Sparte sank im Jahresvergleich von 1,4 Milliarden Dollar auf gut eine Milliarde.
Insgesamt schrumpfte der Ford-Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 49,5 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Rückgang von gut 16 Prozent auf zwei Milliarden Dollar.
/so/DP/he/he
DEARBORN (dpa-AFX)
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