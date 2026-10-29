Ford Motor Aktie

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WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Umsatzrückgang 29.10.2026 20:19:37

Ford-Aktie steigt dennoch: Rohstoffpreise werden zur wachsenden Last

Ford-Aktie steigt dennoch: Rohstoffpreise werden zur wachsenden Last

Die gestiegenen Rohstoffpreise setzten Ford stärker zu erwartet.

Der US-Autoriese rechnet durch sie nun mit einer Belastung von nahezu 2,5 Milliarden Dollar in diesem Jahr, nach einer vorherigen Schätzung von gut 2 Milliarden Dollar. Zudem trug der Iran-Krieg mit schwächeren Verkäufen in der Region zum Umsatzrückgang um drei Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar im Geschäft mit Modellen mit Verbrennungsmotoren bei, wie Ford mitteilte.

Trotz des Gegenwinds gibt sich der Autobauer optimistischer bei der Gewinnsituation. Ford rechnet nun mit einem bereinigten Vorsteuerergebnis zwischen 10,5 und 11 Milliarden Dollar. Damit wurde das untere Ende der Spanne um 500 Millionen Dollar angehoben.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Ford-Aktie legte am Donnerstag im NYSE-Handel zeitweise um 3,01 Prozent zu auf 12,31 US-Dollar.

Die Verkäufe von Elektroautos sanken um 31 Prozent auf 34.000 Fahrzeuge, unter anderem da Ford die strombetriebene Version des großen Pickups F-150 aus dem Sortiment nahm. Der operative Verlust der Sparte sank im Jahresvergleich von 1,4 Milliarden Dollar auf gut eine Milliarde.

Insgesamt schrumpfte der Ford-Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 49,5 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Rückgang von gut 16 Prozent auf zwei Milliarden Dollar.

/so/DP/he/he

DEARBORN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,TonyV3112 / Shutterstock.com

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