Ford-Aktie vorbörslich im Minus: US-Autogewerkschaft bestreikt überraschend größtes Ford-Werk in Louisville

Wie die United Auto Workers (UAW) mitteilte, wurde zu einem Ausstand im Ford -Werk in Louisville aufgerufen. Rund 8.700 Gewerkschaftsmitglieder hätten die Arbeit niedergelegt.

Die Gewerkschaft erklärte, der überraschende Schritt markiere eine "neue Phase" im laufenden Konflikt, bei dem ausgewählte Beschäftigte zu verschiedenen Zeiten zum Ausstand aufgerufen werden. "Es ist Zeit für einen fairen Vertrag bei Ford und dem Rest der Big Three", sagte Fain. "Wenn sie das nach vier Wochen noch nicht verstanden haben, werden die 8.700 Arbeiter, die dieses extrem profitable Werk schließen, ihnen helfen, es zu verstehen." Ford bezeichnete die Entscheidung in einer Erklärung als "grob unverantwortlich" und fügte an, man habe in den Tarifverhandlungen ein "hervorragendes Angebot" gemacht. Der Automobilhersteller erklärte weiter, die Entscheidung der UAW habe "schwerwiegende Folgen für unsere Belegschaft, Zulieferer, Händler und gewerblichen Kunden".

Die Ford-Aktie gibt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,96 Prozent auf 12,01 US-Dollar nach.

DJG/DJN/cbr/jhe

NEW YORK (Dow Jones)