Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Gewinnprognose steigt
|
29.07.2026 20:54:00
Ford blickt optimistischer auf das Gesamtjahr - Aktie springt an
Der Konzern rechnet nun mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 10 und 11 Milliarden Dollar statt zuvor 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar. Zugleich sank zuletzt mit dem Schrumpfen des Elektroauto-Geschäfts auch der Verlust in dem einst forcierten Bereich, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.
Insgesamt sank der Ford-Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar. Ein zentrales Problem war, dass der Konzern nach dem Brand bei einem Aluminium-Lieferanten weniger Fahrzeuge seiner populären Pickups der F-Modellfamilie anbieten konnte. Ford federte das aber mit höheren Verkäufen von Bronco- und Explorer-SUV in teuren Ausstattungen ab. Unter dem Strich kam Ford auf eine schwarze Null nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.
Anleger zeigten sich hoch erfreut. Die Ford-Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um fünf Prozent zu.
Die Ford-Aktie legt im Handel an der NYSE um 5,11 Prozent auf 15,73 US-Dollar zu.
DEARBORN (dpa-AFX)
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