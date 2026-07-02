Employers Holdings Aktie
WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043
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02.07.2026 03:06:24
Ford Had to Rehire Veteran Engineers After Its AI Flopped. Other Employers Should Take Notice
The automaker became a case study in AI hubris, bringing back 350 "gray beard" engineers to teach its automated quality systems to build cars that don't suck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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