BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
16.01.2026 04:42:06
Ford in talks to use BYD batteries for overseas factories
The American automaker is ramping up hybrid production and has plans to roll out more gas-electric modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
15.01.26
|BYD-Aktie steigt nach Mega-Prognose für Chinas NEV-Markt (finanzen.at)
|
12.01.26
|BYD-Aktie legt zu: E-Autohersteller führt wohl neue Submarke für Fahrdienstvermittlung ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gegenwind für BYD: Warum Analysten bei der Aktie langfristig optimistisch bleiben (finanzen.at)
|
07.01.26
|Why winning the UK matters for BYD (Financial Times)
|
02.01.26
|Tesla loses EV crown to China’s BYD (Financial Times)
|
02.01.26
|Tesla droht Entthronung - BYD kurz davor, weltweite Nummer eins bei E-Autos zu werden (dpa-AFX)
|
29.12.25
|BYD-Aktie im Fokus: Verkaufszahlen könnten Tesla 2025 schlagen (finanzen.at)
|
29.12.25
|BYD: Autobauer aus China überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen (Spiegel Online)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,95
|-0,90%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|10,80
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.