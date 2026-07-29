Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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29.07.2026 17:30:00

Ford Just Delivered Bad News for Tesla Investors

Ford Motor Company (NYSE: F) scaled back from electric vehicle (EV) models last year, and that was certainly good news for Tesla (NASDAQ: TSLA). However, the company has now announced major news that can bite into one of Tesla's most lucrative markets. Ford hinted that its vehicles will achieve "point-to-point autonomy" in 2028. The company has Apple executives working on the technology, and it can help Ford enter the robotaxi industry. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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