ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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27.05.2026 19:41:19
Ford Just Launched a $2 Billion Energy Business to Power AI Data Centers. Is F Stock a Buy?
Ford Motor (NYSE:F) surprised investors with the introduction of Ford Energy earlier this month, and shares have taken off ever since. The legacy automaker has been throttling back on plans to develop and sell electric vehicles (EVs), including massive write-downs from capital investments.Now that it has a plan to repurpose some of those assets, investors are turning a huge negative into a positive. That’s led to Ford shares surging about 30% in the last month, and investors want to know whether Ford’s new $2 billion investment will be the catalyst that keeps the stock marching higher.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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