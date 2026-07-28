General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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28.07.2026 22:24:00
Ford matches GM in one crucial way, and the stock jumps
Ford leans on pickup trucks and other traditionally powered vehicles to limit sales decline.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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