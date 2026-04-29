Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
29.04.2026 23:02:47
Ford Motor Co Announces Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Ford Motor Co (F) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.54 billion, or $0.63 per share. This compares with $471 million, or $0.12 per share, last year.
Excluding items, Ford Motor Co reported adjusted earnings of $2.69 billion or $0.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $43.25 billion from $40.65 billion last year.
Ford Motor Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.54 Bln. vs. $471 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.12 last year. -Revenue: $43.25 Bln vs. $40.65 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
