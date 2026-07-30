Ford Motor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ford Motor gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,33 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,76 Prozent auf 48,30 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 50,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at