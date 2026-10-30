Ford Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ford Motor hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,60 Prozent auf 254,43 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 275,35 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at