Ford Motor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ford Motor veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 749,92 ARS. Im letzten Jahr hatte Ford Motor einen Gewinn von 803,09 ARS je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Ford Motor 74 280,60 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67 135,53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at