Ford Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ford Motor hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 43,25 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 40,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at