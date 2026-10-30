Ford Motor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ford Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 49,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 50,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at