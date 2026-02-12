Ford Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ford Motor hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 247,63 Milliarden BRL – eine Minderung von 12,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 281,45 Milliarden BRL eingefahren.

Ford Motor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,91 Prozent auf 1 046,21 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 997,28 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

