Ford Motor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ford Motor hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3986,91 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor 453,08 ARS je Aktie generiert.

Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65 961,76 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48 180,25 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2560,990 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von 1338,78 ARS vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 233 229,34 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 169 392,48 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at