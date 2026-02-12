12.02.2026 06:31:29

Ford Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ford Motor hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ford Motor ein Ergebnis je Aktie von 0,450 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 45,90 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 48,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,060 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,46 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 187,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 184,99 Milliarden USD eingefahren.

