Ford Motor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ford Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 244,05 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 284,43 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at