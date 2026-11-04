Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
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04.11.2026 18:34:58
Ford Motor U.S. Sales Edge Down 0.8% In October; EV Sales Plunge 71%
(RTTNews) - Auto giant Ford Motor Co. (F) on Wednesday reported a 0.8% decline in U.S. vehicle sales for October 2026, as stronger truck demand was offset by falling SUV and car deliveries and a steep drop in electric vehicle sales.
Total electrified vehicle sales plunged 31.7%, including a 71.2% decline in EV sales. Year-to-date sales were down 7.9% from the prior-year period.
Deliveries for the month totaled 174,123 units compared with 175,584 a year earlier.
Truck sales rose 2.3% to 108,175 units, while SUV sales fell 4.7% to 62,856 and car sales declined 19.6% to 3,092.
Electrified vehicle sales dropped 31.7% to 15,173 units. Electric vehicle sales plunged 71.2% to 1,355, while hybrid sales decreased 21% to 13,818.
Among key models, F-Series sales increased 8.2% to 73,482 units, while Explorer sales surged 35.2% to 23,885. Mustang Mach-E sales declined 57.4% to 1,239 units.
Year-to-date U.S. sales fell 7.9% to 1.69 million vehicles.
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