Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.08.2026 20:53:30
Ford Motor vs. Tesla: Analyzing Revenue Trends Between These Automotive Giants
Ford Motor (NYSE:F) primarily generates revenue by designing, manufacturing, and servicing a broad spectrum of trucks, sport utility vehicles, and commercial vans, while simultaneously offering extensive retail financing and wholesale loans to its global network of dealers.It issued multiple vehicle safety recalls across various models, appointed a new chief auto safety officer, and formed a skilled workforce training alliance. It reported approximately 1% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.Tesla (NASDAQ:TSLA) primarily generates revenue by producing and selling passenger electric cars and commercial transport trucks, alongside deploying comprehensive residential and commercial solar energy generation and storage systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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