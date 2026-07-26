Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
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26.07.2026 23:26:01
Ford Motor vs. Tesla: What The Revenue Trends of These Automotive Giants Tell Investors
Ford Motor (NYSE:F) primarily generates its revenue by designing, manufacturing, and selling a broad spectrum of vehicles to individual consumers and commercial fleets.While announcing plans to form a manufacturing joint venture with Geely Auto in Spain, it reported a 6% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Tesla (NASDAQ:TSLA) primarily earns its revenue by producing and selling electric vehicles (EVs), alongside offering energy generation and storage solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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