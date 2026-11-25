Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
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25.11.2026 18:53:01
Ford Motor vs. Tesla: Which Automaker Stock Is a Better Buy for 2027?
The battle for automotive dominance pits century-old manufacturing scale against high-tech electric innovation. Choosing between Ford Motor Company (NYSE:F) and Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) requires weighing established commercial strength against aggressive future-focused growth.
Ford relies on its dominant position in trucks and commercial fleets to fund its transition to electric vehicles. Tesla continues to lead the global market for electric vehicles while expanding into energy storage and artificial intelligence. These two companies represent very different philosophies on how vehicles should be built, sold, and powered for the next decade.
Ford Motor generates revenue by selling trucks, SUVs, and commercial vans through segments like Ford Pro and Ford Blue. It serves global retail, commercial, and government customers. This business is supported by a network of over 8,200 independently owned dealerships worldwide.
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