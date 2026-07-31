Ford Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ford Motor präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -468,93 ARS. Ein Jahr zuvor waren -10,400 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 68 045,43 Milliarden ARS gegenüber 57 647,62 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at