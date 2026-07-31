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31.07.2026 06:31:29
Ford Motor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ford Motor präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -468,93 ARS. Ein Jahr zuvor waren -10,400 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 68 045,43 Milliarden ARS gegenüber 57 647,62 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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