Ford Otomotiv Sanayi AS Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ford Otomotiv Sanayi AS Un präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5,88 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,51 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Ford Otomotiv Sanayi AS Un 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 18,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at