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08.05.2026 06:31:29
Ford Otomotiv Sanayi AS Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ford Otomotiv Sanayi AS Un hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Ford Otomotiv Sanayi AS Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 179,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,74 Prozent auf 4,40 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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