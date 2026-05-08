Ford Otomotiv Sanayi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ford Otomotiv Sanayi hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1567,00 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Ford Otomotiv Sanayi 1,85 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Ford Otomotiv Sanayi mit einem Umsatz von insgesamt 192,44 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,90 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 19,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at