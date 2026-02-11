11.02.2026 06:31:28

Ford Otomotiv Sanayi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ford Otomotiv Sanayi stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 TRY gegenüber 3,76 TRY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Ford Otomotiv Sanayi 248,47 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,33 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,69 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,07 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ford Otomotiv Sanayi im vergangenen Geschäftsjahr 830,83 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Otomotiv Sanayi 595,00 Milliarden TRY umsetzen können.

