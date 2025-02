Ford Otomotiv Sanayi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ford Otomotiv Sanayi hat am 17.02.2025 das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,61 TRY, nach 68,28 TRY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,36 Prozent auf 190,33 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,94 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 110,75 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 139,80 TRY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 44,45 Prozent auf 595,00 Milliarden TRY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 411,91 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at