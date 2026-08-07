Ford Otomotiv Sanayi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ford Otomotiv Sanayi hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,27 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ford Otomotiv Sanayi 1,74 TRY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 221,13 Milliarden TRY gegenüber 194,79 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at