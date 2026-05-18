Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
18.05.2026 12:00:04
Ford plans successor to best-selling Fiesta in bid to revive Europe sales
US carmaker to launch five new vehicles in the region as part of efforts to reclaim sales lost to Chinese rivalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!