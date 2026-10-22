Toyota Motor Aktie

Toyota Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 13:45:00

Ford Plans to Overtake Toyota in a Critical Business. Here's Why It Matters.

About a year ago, Ford Motor Company (NYSE: F) made an intriguing move by partnering with online retailer juggernaut Amazon (NASDAQ: AMZN) that many investors overlooked. That was when Ford announced it would sell Ford Blue Advantage vehicles, or certified pre-owned (CPO) vehicles, on Amazon Autos.

Let's peel back the outer layers of this move, which has helped boost Ford's CPO sales by 44% during the third quarter and surpassed Toyota's (NYSE: TM) volume for the first time. Here's exactly why Ford's expanding CPO sales is a great thing for long-term investors.

Image source: Ford Motor Company.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Toyota Motor Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs 21 640,00 2,08% Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs
Toyota Motor Corp. 17,43 -0,41% Toyota Motor Corp.
Toyota Motor Corp. (spons. ADRs) 175,50 -0,57% Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen