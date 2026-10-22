Toyota Motor Aktie
WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001
|
22.10.2026 13:45:00
Ford Plans to Overtake Toyota in a Critical Business. Here's Why It Matters.
About a year ago, Ford Motor Company (NYSE: F) made an intriguing move by partnering with online retailer juggernaut Amazon (NASDAQ: AMZN) that many investors overlooked. That was when Ford announced it would sell Ford Blue Advantage vehicles, or certified pre-owned (CPO) vehicles, on Amazon Autos.
Let's peel back the outer layers of this move, which has helped boost Ford's CPO sales by 44% during the third quarter and surpassed Toyota's (NYSE: TM) volume for the first time. Here's exactly why Ford's expanding CPO sales is a great thing for long-term investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Toyota Motor Corp.
Analysen zu Toyota Motor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs
|21 640,00
|2,08%
|Toyota Motor Corp.
|17,43
|-0,41%
|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
|175,50
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.