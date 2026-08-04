Ford widerspricht Darstellung zu Produktionspause in Rumänien - Aktie kaum bewegt

Der Autobauer Ford legt seine Produktion in Rumänien aufgrund der Sommerferien vorübergehend still und nicht wegen drohender Stromengpässe.

Ford pausiert Produktion wegen regulärer Werksferien

Ein Sprecher von Ford Motor hat klargestellt, dass der Autobauer seine Produktion in Rumänien nicht wegen der dortigen Energiekrise unterbrochen hat. Er sprach mit Blick auf Aussagen von Rumäniens Ministerpräsident Ilie Bolojan von einem "Missverständnis".

Bolojan hatte zuvor nach einem Krisen-Treffen mit Groß-Stromverbrauchern erklärt, dass Autobauer, darunter Ford Motor, ihre Produktion in Rumänien aufgrund der Energie-Krisensituation unterbrechen würden. Weitere Unternehmen würden diesem Beispiel folgen, fügte Bolojan hinzu.

"Fakt ist jedoch, dass aufgrund der regulären und lange im Voraus geplanten Sommerferien vom 01. - 19.08.26 derzeit keine Produktion stattfindet", hieß es aus der Europa-Niederlassung von Ford in Köln. Auch in den Ford-Werken in Deutschland gebe es regelmäßig Werksferien.

Stromkrise in Rumänien wegen Dürre und Hitze

In Rumänien herrscht wegen der Dürre und Hitze eine akute Strom-Krise. Wegen des zu niedrigen Wasserstands der Donau musste im Kernkraftwerk Cernavoda einer der zwei Reaktoren heruntergefahren werden, weil das Kühlwasser nicht ausreichte. Auch dem zweiten Reaktor droht die Abschaltung.

Zudem produzieren die Wasserkraftwerke wegen gesunkener Pegel aller Flüsse zu wenig Strom. Die Regierung hat deswegen die Industrie, Kommunen und Bürger zum Stromsparen aufgerufen.

Die Ford-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE 0,35 Prozent höher bei 14,48 US-Dollar.

KÖLN/CRAIOVA (dpa-AFX)