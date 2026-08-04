Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
|Missverständnis
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04.08.2026 17:04:00
Ford widerspricht Darstellung zu Produktionspause in Rumänien - Aktie verliert
Ford pausiert Produktion wegen regulärer Werksferien
Bolojan hatte zuvor nach einem Krisen-Treffen mit Groß-Stromverbrauchern erklärt, dass Autobauer, darunter Ford Motor, ihre Produktion in Rumänien aufgrund der Energie-Krisensituation unterbrechen würden. Weitere Unternehmen würden diesem Beispiel folgen, fügte Bolojan hinzu.
"Fakt ist jedoch, dass aufgrund der regulären und lange im Voraus geplanten Sommerferien vom 01. - 19.08.26 derzeit keine Produktion stattfindet", hieß es aus der Europa-Niederlassung von Ford in Köln. Auch in den Ford-Werken in Deutschland gebe es regelmäßig Werksferien.
Stromkrise in Rumänien wegen Dürre und Hitze
In Rumänien herrscht wegen der Dürre und Hitze eine akute Strom-Krise. Wegen des zu niedrigen Wasserstands der Donau musste im Kernkraftwerk Cernavoda einer der zwei Reaktoren heruntergefahren werden, weil das Kühlwasser nicht ausreichte. Auch dem zweiten Reaktor droht die Abschaltung.
Zudem produzieren die Wasserkraftwerke wegen gesunkener Pegel aller Flüsse zu wenig Strom. Die Regierung hat deswegen die Industrie, Kommunen und Bürger zum Stromsparen aufgerufen.
Die Ford-Aktie zeigt sich an der NYSE 2,04 Prozent tiefer bei 14,14 US-Dollar.
KÖLN/CRAIOVA (dpa-AFX)
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