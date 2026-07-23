Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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23.07.2026 07:10:00
Ford will Spanien-Werk gemeinsam mit Geely betreiben
Mit Elektroautos hat Ford bisher wenig Erfolg gehabt. Jetzt verhandelt der US-Hersteller mit dem chinesischen Geely-Konzern über ein Joint Venture. Ziel: Der gemeinsame Betrieb des Werks in Valencia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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