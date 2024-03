Forderungsanmeldungen in Millionenhöhe bei kleineren Signa-Firmen

Bei drei kleineren insolventen Firmen aus der Signa-Gruppe haben Gläubiger Forderungen in Millionenhöhe angemeldet. Am Montag fanden am Handelsgericht Wien die allgemeinen Prüfungstagsatzungen in den Konkursverfahren der Signa REM Transactions GmbH, der Signa Hospitality GmbH sowie der Burgenland Jagdpachtgesellschaft m.b.H. statt. Die Unternehmen seien bereits konkursgerichtlich geschlossen, eine Fortführung bzw. Sanierung sei nicht angestrebt worden, teilte der KSV1870 mit.

Bei der Signa REM Transactions brachten den Angaben zufolge bisher 22 Insolvenzgläubiger Forderungen in der Höhe von rund 4,9 Mio. Euro zur Anmeldung. Davon wurden bisher erst 557.000 Euro anerkannt. Die abschließende Prüfung der Forderungen sei in dem kurzen Zeitraum zwischen Verfahrenseröffnung und Prüfungstagsatzung nicht möglich gewesen, heißt es laut Gläubigerschutzverband KSV1870.

Im Insolvenzverfahren der Burgenland Jagdpachtgesellschaft haben neun Gläubiger Forderungen in der Höhe von 566.000 Euro zur Anmeldung gebracht, wovon bis jetzt 43.000 Euro als zu Recht bestehend anerkannt wurden. Bei der Signa Hospitality wiederum haben zehn Insolvenzgläubiger Forderungen von insgesamt 610.000 Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter hat hiervon bisher 123.000 Euro anerkannt.

kan/kre

WEB http://www.signa.at http://www.ksv.at