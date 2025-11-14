People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
14.11.2025 20:34:00
Foreclosures jump 20% as more people miss mortgage payments. ‘People are biting off more than they can chew.’
On top of surging homeowners-insurance premiums, property taxes are also pushing up people’s costs and putting pressure on their ability to cover basic expenses.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
