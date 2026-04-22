Forehope Electronic (Ningbo) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Forehope Electronic (Ningbo) A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Forehope Electronic (Ningbo) A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 945,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at