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22.04.2026 06:31:29
Forehope Electronic (Ningbo) A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Forehope Electronic (Ningbo) A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Forehope Electronic (Ningbo) A 0,060 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 945,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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