Forehope Electronic (Ningbo) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Forehope Electronic (Ningbo) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,16 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 922,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at