Forehope Electronic (Ningbo) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Forehope Electronic (Ningbo) A hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Forehope Electronic (Ningbo) A ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,23 Milliarden CNY – ein Plus von 16,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Forehope Electronic (Ningbo) A 1,06 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,200 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,40 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Forehope Electronic (Ningbo) A 3,61 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,343 CNY sowie einen Umsatz von 4,50 Milliarden CNY prognostiziert.

