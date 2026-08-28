Forehope Electronic (Ningbo) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Forehope Electronic (Ningbo) A lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,24 Milliarden CNY gegenüber 1,06 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at