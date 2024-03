Foreløbige tal for 2023 og finansielle forventninger til 2024

Revisionen af selskabets årsrapport for 2023 er ikke afsluttet. Årsrapporten offentliggøres på onsdag den 27. marts 2024 i henhold til selskabets finanskalender.

Selskabet har opnået følgende foreløbige resultater for 2023:

Negativt driftsresultat på DKK 27 mio. hvilket er marginalt bedre end årets forventninger om et negativt driftsresultat på DKK 30-35 mio.

Likvidbeholdningen ultimo 2023 var DKK 11 mio., hvilket er marginalt bedre end årets forventninger om DKK 6-10 mio.

Guidance for 2024:

For regnskabsåret 2024 forventes et negativt driftsresultat på DKK 3-4 mio. Fra og med 2024 guider selskabet udelukkende på driftsresultat, da usikkerhedsmarginen som følge af naturlig periodisering af betalinger vurderes at være for stor

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

