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02.07.2026 06:31:29
Foremost Clean Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Foremost Clean Energy lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foremost Clean Energy 0,070 CAD je Aktie generiert.
Foremost Clean Energy vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,530 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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