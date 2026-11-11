Foresight Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Foresight Acquisition A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foresight Acquisition A -9,670 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 396,3 Millionen USD – ein Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Foresight Acquisition A 345,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at