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12.08.2026 06:31:29
Foresight Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Foresight Acquisition A gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Foresight Acquisition A ein EPS von -6,230 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foresight Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 386,4 Millionen USD im Vergleich zu 355,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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