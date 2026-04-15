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15.04.2026 06:31:29
Foresight Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Foresight Financial Group hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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